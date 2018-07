Anvisa proíbe venda de produtos da Ribergrão e da Smell A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição da produção, distribuição e venda de todos os produtos da empresa Ribergrão, de Santa Adélia, cidade do interior de São Paulo. A empresa foi classificada como de alto risco em uma inspeção sanitária por não cumprir várias exigências na seleção do amendoim, no armazenamento de matéria-prima e embalagens.