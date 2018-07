Anvisa proibiu venda de lote de remédio contra câncer A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu o uso e a venda do lote B6038 do medicamento para tratamento de câncer, o Mabthera. O produto é falsificado. O medicamento original foi fabricado em 2008. O rótulo do remédio falsificado indica que o produto teria sido fabricado em 2010.