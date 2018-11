Anvisa propõe veto à exposição de cigarro

A proposta do texto ficará em consulta pública até 31 de março de 2011. Passado esse período, o texto poderá sofrer ajustes.

Para a diretora executiva da Aliança de Controle do Tabagismo (Actbr), Paula Johns, a medida pode representar um fim para a estratégia adotada pela indústria de cigarro para driblar a proibição da propaganda. "Atualmente, mesmo em locais permitidos, a indústria prefere colocar pilhas de embalagens de forma que apenas a marca do cigarro fique aparente." Com essa manobra, as empresas evitam o uso dos cartazes que, obrigatoriamente, têm de apresentar mensagens de advertências.

O aumento do espaço de frases de advertência ocupados nas embalagens também pode representar um baque para indústria. Especialistas em prevenção do tabagismo garantem que, durante anos, fabricantes usaram as embalagens como um instrumento de propaganda. Com frases de advertência, sobretudo acompanhadas de imagens impactantes sobre malefícios do cigarro, as embalagens acabam perdendo esta função.

Em menos de dois meses, essa é a segunda resolução que a Anvisa coloca em consulta pública sobre cigarro. A outra proposta prevê a proibição da adição de produtos ao tabaco.