Anvisa publica suspensão de lote de ketchup Heinz A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou nesta terça-feira, 20, no Diário Oficial da União resolução que proíbe a distribuição e a comercialização em todo o País do lote 2k04 do Tomato Ketchup da marca Heinz, "por apresentar fragmentos de pelo de roedor". O lote a ser recolhido tem prazo de validade de janeiro de 2014 e foi fabricado pela Delimex de México e importado pela Coniexpress, localizada em Nerópolis (GO).