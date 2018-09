Anvisa regulamenta uso de álcool gel e vacina influenza

Em outra resolução, a Anvisa determina que as vacinas influenza a serem utilizadas no Brasil em 2011 só poderão ser produzidas e comercializadas se estiverem dentro das determinações previstas. "É vedada a utilização de quaisquer outras cepas de vírus em vacina influenza no Brasil, sendo que as atualmente comercializadas ou fabricadas fora destas determinações deverão ser retiradas do mercado até 31 de janeiro do próximo ano", afirma a resolução. As vacinas deverão conter três tipos de cepas de vírus, definidas na resolução.