Anvisa revoga suspensão de vendas de suco AdeS, da Unilever

A agência havia determinado em meados de março a suspensão de produção de sucos AdeS pela linha TBA3G da fábrica da Unilever em Pouso Alegre (MG), depois da descoberta de envase do produto sabor maçã com solução de limpeza. A determinação também impediu a comercialização de produtos da linha.

A revogação da suspensão ocorreu depois de inspeção da Anvisa e de esclarecimentos apresentados pela Unilever, segundo a resolução.

A agência manteve proibição de distribuição e venda no país do lote "AGB25" do suco sabor maçã, envasado em embalagens de 1,5 litro e produzido em 25 de fevereiro.

(Por Alberto Alerigi Jr.)