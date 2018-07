Anvisa suspende a venda do medicamento Buprovil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da distribuição, venda e uso de todos os lotes do medicamento Buprovil (Ibuprofeno). O Buprovil é indicado para a redução de dores e inflamações agudas ou crônicas.

Segundo resolução publicada no Diário Oficial da União, a decisão leva em consideração o comunicado de recolhimento voluntário de lotes do medicamento de 20mg/ml, suspensão oral. A empresa Multilab Ind. e Com.de Produtos Farmacêuticos Ltda constatou, durante a validação do processo de fabricação, que alguns lotes do produtos apresentaram teor de princípio ativo fora da especificação.

A medida abrange todos os lotes que se encontram dentro do prazo de validade e determina ainda o recolhimento do estoque existente no mercado.