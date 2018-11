Anvisa suspende anúncio de genérico contra obesidade A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ordenou a suspensão das propagandas veiculadas no site da farmacêutica Medley do medicamento genérico da sibutramina. As propagandas suspensas não estavam restritas apenas aos profissionais de saúde habilitados a prescrever o medicamento. Somente os remédios isentos de prescrição médica, aqueles que não possuem tarja em sua embalagem, podem ser anunciados para o público em geral, atendendo às normas e restrições legais. A sibutramina é um medicamento de venda sob prescrição, está sujeito a controle especial, e é utilizado no combate à obesidade. O cloridrato de sibutramina monoidratado induz à sensação de saciedade, atuando no sistema nervoso central.