Anvisa suspende anúncios de medicamento para varizes A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou ontem que a propaganda do medicamento em cápsulas Varicell, produzido pela Eversil Produtos Farmacêuticos está suspensa em todo o País. A medida foi publicada no Diário Oficial da União. Segundo a Anvisa, a Eversil registrou o medicamento em drágea; o Varicell em cápsulas não possui registro no órgão. As equipes de fiscalização da Anvisa rastrearam a divulgação do Varicell em cápsulas em páginas da internet e em programas de tevê. O medicamento é utilizado para prevenção e tratamento de varizes e hemorroidas.