Anvisa suspende lote do antidepressivo Imipra Um lote do medicamento Imipra 25mg (cloridrato de imipramina), apresentação de 200 comprimidos, fabricado pela empresa Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda., está com distribuição, comercialização e uso suspensos em todo o território nacional. O Imipra é um antidepressivo utilizado para tratar depressão e distúrbios do humor.