Anvisa suspende lotes de Parinex A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu ontem no País a distribuição, o comércio e o uso de todos os lotes do produto Parinex (heparina sódica), da empresa Hipolabor Farmacêutica Ltda. A decisão foi publicada ontem no Diário Oficial da União.