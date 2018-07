Anvisa suspende produção e comercialização de sucos AdeS

A determinação foi publicada no Diário Oficial da União e envolve "todos os lotes dos produtos Alimento com Soja, marca AdeS" produzidos pela fábrica da Unilever em Pouso Alegre, Minas Gerais, "por suspeita de não atender às exigências legais e regulamentares".

Na semana passada, a Unilever anunciou recolhimento do lote "AGB 25" de sucos AdeS sabor maçã, distribuído em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná, depois de identificar que um problema no processo de higienização "resultou no envase de embalagens com solução de limpeza da máquina".

A empresa informou na ocasião que produtos com o problema poderiam causar queimaduras em caso de ingestão e que a falha já havia sido solucionada.

A Unilever não comentou de imediato a determinação desta segunda-feira da Anvisa, que além do sabor maçã envolve também sabores como abacaxi, manga, laranja e maracujá.

(Por Alberto Alerigi Jr.)