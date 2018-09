Anvisa suspende venda de pulseira repelente A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a suspensão da fabricação, distribuição, comércio e uso, em todo território nacional, da pulseira de citronela, usada como repelente natural do mosquito transmissor da dengue. Segundo a Anvisa, não há registro do produto e nem da empresa responsável pela comercialização (Indústria, Comércio, Importadora e Exportadora de Novidades Harmonia, instalada em Carapicuíba, São Paulo). A agência esclarece que todo produto que pode ter algum impacto na saúde deve ser registrado para a confirmação da eficácia. O descumprimento da determinação implica em notificação, multas de R$ 2 mil a R$ 1,5 milhão e até interdição da empresa. A decisão da Anvisa foi publicada hoje no Diário Oficial da União.