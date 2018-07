Anvisa suspende venda de xarope Acampamento romano é achado

Segundo resolução do órgão publicada no Diário Oficial da União, a fabricante - a empresa Cifarma Científica Farmacêutica Ltda. - identificou que frascos do lote citado foram rotulados com apresentação infantil quando deveriam ser destinados para adultos.

A Anvisa determinou o recolhimento do estoque do medicamento no mercado. A resolução entrou em vigor ontem.

Arqueólogos alemães apresentaram ontem, na cidade de Hermeskeil, no oeste do país, vestígios do que é considerado o mais antigo acampamento militar romano já encontrado até hoje no território da antiga Germânia.

Construído entre os anos 53 e 51 a.C., o acampamento foi erguido pelas tropas de Júlio César no final das guerras gálicas em um terreno de cerca de 26 hectares protegido por uma muralha de terra. Os arqueólogos de Mainz, no centro do país, conseguiram datar a idade do acampamento graças aos restos de cerâmica e os pregos das sandálias dos legionários encontrados no local. / EFE