Anvisa suspende venda e uso de xarope da Cifarma

De acordo com resolução do órgão, publicada no Diário Oficial da União, a fabricante - a empresa Cifarma Científica Farmacêutica Ltda. - identificou que frascos do lote citado foram rotulados com apresentação infantil quando deveriam ser destinados para adultos. A Anvisa determinou o recolhimento do estoque do medicamento no mercado. A resolução entrou em vigor ontem, segunda-feira. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.