Anvisa veta alimentos com Aloe Vera A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou ontem uma resolução no Diário Oficial que proíbe a importação, fabricação, distribuição e comércio de produtos com Aloe Vera, por não haver comprovação da segurança do seu uso como ingrediente em alimentos. O uso como aromatizante de alimentos e bebidas foi mantido.