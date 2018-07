Ao deixar Cuba, Lula pede aos EUA fim do embargo

"Uma coisa que eu tenho dito, com todo respeito ao presidente

Obama, ele não tem de fazer nada mais do que fez o povo americano ao ter a ousadia de votar no Obama para presidente. É essa ousadia do povo americano que permite que ele seja ousado e resolva o problema do embargo a Cuba", completou Lula.

O presidente disse ainda que o Brasil trabalha com a convicção de ser o primeiro parceiro cubano em prol do investimento e desenvolvimento da ilha. "Acreditamos no potencial de desenvolvimento de Cuba. O Brasil hoje tem mais condições do que tinha há dez anos e, portanto, não faltaremos em discutir os projetos mais importantes para Cuba para prepará-la para o futuro."

O presidente falou ainda do encontro com o ex-presidente Fidel Castro. "Foi muito importante o encontro que tivemos. Fiquei muito feliz por ele estar bem de saúde. Está com uma cabeça melhor do que a minha, falando de economia como se fosse um jovem, pensando no futuro de Cuba, pensando no futuro da América Latina, como não poderia deixar de ser, no futuro do mundo", disse.