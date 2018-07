Ao depor, ex-presidente do Metrô contesta secretário

O ex-presidente da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô) Luiz Carlos Frayse David contestou, em depoimento à Polícia Civil, a afirmação do secretário dos Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, de que o Metrô tinha optado "por uma fiscalização mais distante" das obras da Linha 4-Amarela. A informação, segundo David, que foi convocado a pedido do promotor Arnaldo Hossepian Júnior, demonstra "ignorância e má-fé." Na futura Estação Pinheiros, da Linha 4, ocorreu a abertura de uma cratera em janeiro de 2007 que deixou sete mortos. O caso está sob investigação da polícia e do Ministério Público Estadual (MPE). Conforme David, que depôs na 3ª Seccional Oeste, em Pinheiros, os técnicos do Metrô tinham 'total autonomia dentro do contrato." Para ele, o secretário não se referiu, na entrevista - cuja realização chega a colocar em dúvida no depoimento -, a falhas técnicas do Consórcio Via Amarela (CVA), responsável pela obra, constatadas em relatório do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), parecendo, em sua visão, "desviar a atenção para dentro do Metrô". Portella não foi encontrado para comentar as declarações. David diz, erroneamente, que o secretário negou ter dado a entrevista. Na verdade, Portella enviou uma carta ao Estado em que diz que suas declarações "não expressam um juízo acerca das ações do Metrô no acidente da Estação Pinheiros, mas tratam-se de uma análise do conteúdo do relatório do IPT sobre as causas do acidente". David, presidente do Metrô entre abril de 2003 a fevereiro de 2007, afirmou que a companhia criou uma gerência de fiscalização de toda a Linha 4, composta por 60 engenheiros, que se reportava ao gerente de obra, Marco Antonio Buocampanho e, posteriormente, ao diretor de engenharia, Fabio Salvadore, ambos funcionários do Metrô. O diretor, segundo ele, não trabalha mais na companhia. David disse que mantinha contato comercial com o ex-diretor do CVA, Fábio Gandolfo.