Ao lado de Dilma, Haddad ressalta parcerias com União O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, aproveitou seu discurso durante o lançamento da campanha de vacinação contra HPV, na capital paulista, para ressaltar as parcerias entre prefeitura e governo federal. "Nem sempre as coisas são divulgadas, mas aproveitamos esses momentos para fazer agradecimentos. A senhora está num CEU, CEU é uma escola municipal com características muito específicas e o seu governo está financiando a cidade de São Paulo para construir dez novos CEUs como esse", disse Haddad à presidente Dilma Rousseff, durante o evento que acontece no CEU Butantã, zona oeste de São Paulo.