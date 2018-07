Ao lado de Marina, Aécio diz que ambos representam movimento de transformação

Aécio citou três eixos fundamentais da parceira entre ele e Marina no segundo turno: o respeito à democracia, a ampliação de programas sociais e o resgate da capacidade de o país crescer por meio do desenvolvimento sustentável.

O candidato tucano repetiu as críticas à política econômica do governo da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, e disse que é preciso colocar a economia em ordem novamente e recuperar a credibilidade do país para atrair investimentos.

(Por Eduardo Simões)