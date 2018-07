Ao lançar plano, Serra diz que segurança é questão nacional

Serra argumentou nesta sexta-feira, no largo do Pelourinho, centro histórico da capital baiana, que o governo federal precisa dividir com os Estados a responsabilidade pelas ações de segurança.

De acordo com o tucano, algumas questões devem ser discutidas para a criação desse ministério.

"É preciso tornar o enfrentamento do crime uma questão nacional", disse o candidato a jornalistas.

Ele enumerou os outros itens que considera necessários para uma política de segurança: tecnologia, informação e inteligência; investimento em recursos humanos da polícia; disciplinas obrigatórias nas escolas sobre criminalidade e malefícios das drogas; criação de apoio para as vítimas do crime; e construção de mais presídios.

Também previu que o novo ministério seja comandado por profissionais especializados em segurança.

Durante a apresentação das ideias, Serra não deixou de criticar a postura de sua adversária Dilma Rousseff (PT).

Segundo ele, Dilma tem "copiado" alguns de seus projetos, como o "Mãe Paulistana", apresentando-os como parte do programa de governo dela.

"Se o projeto é bom, eu particularmente não ligo que copiem, porque é de interesse público. No entanto, o povo precisa saber de onde vêm as ideias e faço questão que seja citada a fonte", disse ele.

Serra fez a apresentação a lideranças políticas como o candidato ao governo da Bahia, Paulo Souto (DEM), o ex-prefeito de Salvador Antônio Imbassahy e o candidato a deputado federal ACM Neto (DEM).

(Reportagem de Aline Rodrigues)