Ao menos 10 turistas foram vítimas de arrastão no Rio Pelo menos 10 turistas hospedados em um hotel de luxo de Santa Teresa, no centro do Rio de Janeiro, foram assaltados na madrugada de hoje. Segundo as primeiras informações da polícia, quatro criminosos fortemente armados invadiram o hotel Santa Teresa, na Rua Almirante Alexandrino. Eles pularam o muro durante a troca de turno dos seguranças.