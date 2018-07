Ao menos 13 rodovias estão bloqueadas nesta manhã

Outras rodovias em São Paulo que seguem interditadas pelos protestos são: Cônego Domenico Rangoni, Padre Manoel da Nóbrega, Via Anchieta, Raposo Tavares (altura do quilômetro 18) e Via Anhanguera. Com relação à Via Anchieta, a polícia informa que foram feitos desvios preventivos, na cidade de São Bernardo do Campos, em razão da passagem de manifestantes que protestam na região.

Em outros Estados, as interdições ocorrem na BA-512, que bloqueia o acesso ao Polo Industrial de Camaçari. Ainda na Bahia, a BR-324 está interditada na altura do quilômetro 600. Em Minas Gerais, a MG-129 na cidade de Mariana segue interditada. Em Goiás, a interdição ocorre na BR-153 (em Goiânia), no Espírito Santo, na BR-1010 (na cidade de Carapina), e no Rio Grande do Sul na BR-116 e na BR-293 (em Pinheiro Machado) e na RS-118 (em Gravataí).