Ao menos 14 árvores caem em São Paulo devido a chuvas

No mesmo horário, outra árvore de grande porte caiu na Alameda Lorena, perto da Rua Augusta, na região central. Ninguém se feriu, mas a via chegou a ficar totalmente bloqueada até às 16h55. A faixa da direita permanece intransitável. Na Rua Estados Unidos, no Jardim Paulista, também foi registrada queda de árvore, que teria atingido quatro veículos. Não há informações sobre a existência de feridos nesta queda. A faixa da direita da Rua da Consolação também foi interditada também após a queda de uma árvore, na altura do número 2.302, sentido bairro. Não há previsão para liberar o local.