Ao menos 178 morrem em ataque de seita islâmica na Nigéria

"Temos 178 pessoas mortas nos dois principais hospitais", disse o médico-sênior no hospital Murtala Mohammed em Kano depois dos ataques de sexta-feira, mencionando sua contagem e a do outro hospital principal de Nasarawa.

"Poderia haver mais mortos porque alguns corpos ainda não chegaram e outros foram recolhidos antes".

O Boko Haram afirmou ter sido responsável pelos ataques no sábado. A seita matou centenas de pessoas no norte do país mais populoso da África no ano passado.

Os ataques no fim da sexta-feira fizeram com que o governo anunciasse um toque de recolher do anoitecer de sábado ao amanhecer de domingo na cidade de mais de 10 milhões de habitantes, a segunda maior da Nigéria.