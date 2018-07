Ao menos 22 casas terão de ser demolidas em Itaoca Pelo menos 22 casas terão de ser demolidas após terem sido afetadas pela tromba-d''água que atingiu Itaoca, no sudoeste de São Paulo, no dia 13. Uma vistoria técnica na estrutura das construções concluída nesta quinta-feira, 23, pela Defesa Civil, com apoio de técnicos do Instituto Geológico (IG) do Estado, condenou os imóveis à demolição preventiva. Também foi recomendado que as áreas em que se localizam as moradias sejam interditadas para novas construções.