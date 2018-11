Ao menos 30 praias de São Paulo estão impróprias para banho

Ao menos 30 das cerca de 165 praias do litoral de São Paulo estão impróprias para banho, segundo boletim da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) divulgado neste sábado, 4. As amostras para registrar as condições das praias foram coletadas no período entre os dias 3 e 29 de janeiro, segundo a Cetesb.

O índice de balneabilidade, que revela qual é a condição da praia em possibilitar o banho e atividades esportivas em suas águas de forma saudável, aponta que as praias que estão impróprias no litoral norte são Enseada, Perequê-Mirim, Iperoig e Itaguá, em Ubatuba.

Em São Sebastião, os turistas devem evitar as praias de São Francisco, Pontal da Cruz, Deserta e Praia do Norte. Em Caraguatatuba, as praias impróprias são Cocanha, Prainha, Indaiá e Centro. Em Ilhabela, a praia do Pinto, Itaguaçu, Itaquanduba, Ilha das Cabras e Viana.

No litoral sul, as praias impróprias estão na Enseada, em Bertioga, Perequê e Enseada, no Guarujá, Ponta da Praia, em Santos, Milionários, Prainha e Ilha Porchat, em São Vicente, Maracanã, Real, Jardim Solemar, Vila Tupi, Vila Mirim, Vila Caiçara e Flórida, na Praia Grande, Centro, em Itanhaém, e do Leste em Iguape.