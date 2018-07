Ao menos 35 cidades têm protestos marcados para hoje

No Rio de Janeiro, está previsto um ato a favor da reforma política. O evento tem mais de 23 mil confirmações, também no Facebook, e sairá da Candelária, às 16h. Em Brasília, uma nova manifestação contra a corrupção tem concentração às 16h no Museu Nacional da República.

Os municípios com atos marcados para esta segunda-feira são: São Bernardo do Campo (SP);

Campinas (SP); Santos (SP); São José dos Campos (SP); Guarujá (SP); Araçatuba (SP); Francisco Morato (SP); Hortolândia (SP); Itu (SP); Sorocaba (SP); Saquarema (RJ); Volta Redonda (RJ); Belo Horizonte (MG); Uberaba (MG); Caxambu (MG); Goiânia (GO); Vitória (ES); Santa Maria (RS);

Porto Alegre (RS); Foz do Iguaçu (PR); Maringá (PR) Florianópolis (SC); Salvador (BA); Fortaleza (CE); São Luís (MA); Teresina (PI); Recife (PE); Belém (PA); Manaus (AM); Macapá (AP); Maceió (AL); Criciúma (SC); São Bento do Sul (SC); Mossoró (RN).

Na semana

Em São Paulo, uma Assembleia Geral Popular, com o objetivo de definir as principais reivindicações da população, está marcada para esta terça-feira, 2, às 18h. O encontro será na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no auditório Paulo Kobayashi.

Na quarta-feira, 3, às 10h, acontece um ato contra a desocupação do prédio Margarida Maria Alves, na Luz, onde vivem mais de 60 famílias desde janeiro deste ano. O grupo reivindica políticas públicas de habitação em massa e é contra o cheque-despejo e a alocação em albergues.

Em Campinas, um ato com reivindicações para o setor de transportes também está marcado para esta quarta-feira, 3, às 17h.

No Rio de Janeiro, haverá manifestação contra o arquivamento das investigações das empresas de ônibus, também na quarta-feira, 3, às 18h30, em frente ao Tribunal de Contas do Município (TCM).

Brasília também terá protesto na quarta-feira, 3, pela saída de Renan Calheiros da presidência do Senado.

Em Joinville, o ato reivindicando a tarifa zero no transporte público continua. Organizado pelo Movimento Passe Livre (MPL), o protesto na cidade catarinense está marcado para terça-feira, 2, às 18h30, na Praça da Bandeira.

Florianópolis também terá mais um ato pela redução da tarifa na quinta-feira, 4, às 16h, no Ticen.