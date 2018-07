Ao menos 58 pessoas morrem em confrontos tribais no Sudão do Sul Pelo menos 58 pessoas morreram em combates entre tribos rivais desencadeados sobre a posse de animais no Sudão do Sul, disse um porta-voz da Organização das Nações Unidas (ONU) na capital Juba, neste sábado, em mais um sinal de instabilidade semanas após a região ter conquistado sua independência.