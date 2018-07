Ao menos uma pessoa morre em explosão em prédio da PF em Manaus Uma explosão na tarde desta sexta-feira no prédio da Superintendência da Polícia Federal em Manaus deixou ao menos um perito morto e pelo menos outros dois feridos, de acordo com informações do hospital para onde as vítimas foram levadas. No momento da explosão, ocorrida na sala do setor técnico-científico do prédio da PF na capital amazonense, havia três peritos, segundo a assessoria de imprensa da PF em Brasília que, no entanto, ainda não confirmou a morte de uma das vítimas. "Chegaram três pessoas, uma delas já em óbito", disse Manoel Batista, do Hospital 28 de Agosto, para onde os feridos foram levados. Os outros dois peritos que estavam no local no momento da explosão passam por cirurgia, segundo Batista. Um funcionário da PF em Manaus disse que, após a explosão, o prédio foi esvaziado. De acordo com a Polícia Federal, as causas da explosão ainda são desconhecidas. (Reportagem de Hugo Bachega; Edição de Eduardo Simões)