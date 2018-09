Ao som da utopia de Alex Ross

Alex Ross, o crítico musical da revista The New Yorker, começa a ser canonizado nos EUA e Europa como algo mais do que um refinado e excepcional jornalista. Seu livro O Resto É Ruído, de 2007, deu o pontapé na ascensão internacional de um escritor que une objetividade e faro jornalístico com rigor de pesquisa em doses precisas para tornar seu texto delicioso de se ler e informativo (sem jamais descambar na chatice acadêmica).

Estes meses finais de 2010 dão outros sinais claros de uma mudança definitiva de seu status. "Marian Anderson, voice of the century", um de seus artigos para The New Yorker, de 2009, acaba de ser incluído na tradicional e prestigiosa coletânea anual Best Music Writing, da Da Capo Press. Outro artigo, "Strauss’s place in the twentieth century", integra o volume coletivo The Cambridge Companion to Richard Strauss, editado por Charles Youmans, com lançamento previsto para 30 de novembro na Inglaterra e 31 de dezembro nos Estados Unidos.

O maior acontecimento, no entanto, foi o lançamento de seu segundo livro um mês atrás. Listen to This (Farrar, Straus and Giroux) reúne 18 artigos escritos entre 1996 e 2009 para a New Yorker, na conhecida seção "A Critic at Large" (a Companhia das Letras promete edição brasileira para o segundo semestre de 2011). Constitui-se de perfis de uma dúzia de músicos, vivos ou mortos; compositores, regentes, pianistas, quartetos de cordas, bandas de rock, cantores-compositores e até professores de música (a questão da decadência da educação musical o preocupa demais). "Este livro", escreve no prefácio, "é mais íntimo, revisita várias vezes a permanente questão sobre o que a música significa para seus criadores e seus ouvintes no nível mais elementar".

São artigos longos, nos quais o jornalista investe dois ou até mais meses de intenso trabalho. Para chegar às 20 páginas de texto de "Emotional landscapes: Björk’s Saga", por exemplo, Ross entrevistou-a quatro vezes em 2004: em Reikjavik em janeiro; em Salvador, na Bahia, em fevereiro; em Londres, em abril; e em Nova York, no verão. Para "Infernal machines: how recordings changed music", de 2005, Ross leu, além de cerca de 20 livros e/ou artigos, outros sete, de circulação basicamente acadêmica.

O décimo nono e mais longo artigo, "Chacona, Lamento, Walking Blues: Bass Lines of Music History", não chega a 35 páginas, mas contém o credo estético de Ross em sua plenitude: começa com o famoso ostinato com as notas descendentes lá-sol-fá-mi, a famosa progressão de acordes sobre a qual se apoia esta "delirante e sexy dança que hipnotizava todos que a ouviam" na Espanha do início do século 17. Ross demonstra que ele vem permeando a música nos últimos três séculos pelos músicos e compositores franceses, italianos, ingleses e alemães, até chegar, no século 20, tanto ao contemporâneo erudito György Ligeti quanto ao ostinato altissonante de Hit the Road Jack, o sucesso mundial de Ray Charles de 1961. (Você pode assistir ao próprio Ross expondo a tese, apoiado por um quarteto de músicos e uma cantora, em seu blog http://www.therestisnoise.com/ ).

Resumindo, a tese é: "Se uma máquina do tempo colocasse juntos músicos espanhóis; uma seção de contínuo liderada por Bach; músicos da big band de Duke Ellington de 1940, e se John Paul Jones atacasse a linha de baixo de Dazed and Confused, eles poderiam, após um ou dois minutos de confusão, encontrar um terreno comum. A dança da chacona é maior do que o mar".

Bach, Ellington, Led Zepellin juntos? Não, não é mixórdia nem sacada gratuita. Como os compositores contemporâneos Steve Reich e John Adams, Ross também cresceu estudando música clássica sentindo-se numa ilha cercada de música pop. Tudo que escreve direciona-se para responder a esta questão que ele confessa receber quase diariamente em e-mails de seus leitores. Em torno dela também gira a cabecinha de músicos, compositores e público dos países não-europeus - é o caso de todos nós, latino, centro e norte-americanos. Ross estabeleceu a seguinte agenda, que permeia todo o seu trabalho admirável ao longo dos últimos 15 anos: 1) os compositores modernos merecem o mesmo tratamento dado aos mestres canônicos europeus; 2) é preciso mergulhar periodicamente no pop e no rock, apesar de confessar que "como cresci na música clássica, sinto-me inseguro em meus passeios fora de seus limites"; e 3) "encarar a música não como um domínio autossuficiente, mas como um modo de conhecer o mundo".

Saindo da tumba. Em primeiro lugar, Ross batalha duro contra o elitismo que se incrustou no universo da música clássica. "Desde meados do século 19 o público adotou rotineiramente a música como uma espécie de religião secular ou política espiritual, envolvendo-a com mensagens urgentes e ao mesmo tempo vagas. (...) quando escrevo sobre música, tento desmistificar a arte em alguma medida, dissipar o embuste, respeitando ainda a infinita complexidade humana".

O primeiro artigo, "Listen to This", é uma espécie de manifesto: "A música clássica original foi deixada em um interessante limbo. Tem chance de se liberar dos clichês aos quais ficou presa. Não é a única forma que carrega o peso do passado. Além disso, desfruta da vantagem de sustentar constantes reinterpretações para se renovar. O melhor tipo de apresentação clássica não é nunca um retorno ao passado, mas uma intensificação do presente. Quando ouvimos uma grande orquestra tocar a Eroica de Beethoven, não é o mesmo que uma banda de rock mimetizando os Beatles tentando ser a reencarnação deles. O engano que os apóstolos da música clássica sempre cometeram foi o de unir o gosto do passado ao descontentamento com o presente. A música tem outras ideias: ela odeia o passado e quer fugir".

Ou seja, como nas antigas lojas de discos, onde "portas sepulcrais" separavam a seção de música clássica do resto do mundo musical, hoje não há mais tal separação. A música clássica caiu na vida, ou melhor, no mundo. E precisa aprender a conviver com esta nova situação. É esta a razão que faz da cantora e compositora pop islandesa Björk um exemplo raro, quem sabe único, da plenitude da prática musical tal como Ross a entende. Ela estudou música a sério em Reikjavik. Discute prós e contras sobre nomes que são desconhecidos do grande público, como Morton Feldman, Sofia Gubaidulina ou o citado Steve Reich; é capaz de enfiar na canção The Cover a dança dos pastores de La Nativité du Seigneur, de Olivier Messiaen; cantou trechos do Pierrot Lunaire, de Schoenberg, no Festival de Verbier, na Suíça; e curte/deglute com igual intensidade o hip-hop, a dance music, o jazz. Como escreve Ross, "ela é omnívora por natureza (...) deglute quase tudo sob o sol de inverno".

Como se não bastasse, Björk entrevistou seu guru Stockhausen, o papa da vanguarda radical de Darmstadt, em 1996, e definiu-o agudamente: "Um homem obcecado com o casamento entre mistério e ciência". Ela é membro de uma nova espécie, afirma convicto Ross. E mostra como é postiço e equivocado pregar etiquetas em arte: "O esforço para encontrar um lugar para Björk na geografia da música popular, clássica, arte, popular, islandesa ou não islandesa, não tem muito sentido. (...) A música resgatada em sua alegria original, livre tanto do medo da pretensão que limita a música popular quanto do medo da vulgaridade que limita a música clássica. Até agora, porém, esta utopia só tem um habitante".

Ross tem garimpado outros criadores afins de Björk nos últimos anos. Mas seu teodolito parece falhar em alguns casos. Talvez por causa de uma característica indelével do DNA dos norte-americanos: a busca do sucesso a qualquer preço. A ânsia de encontrar criadores eruditos que também conquistem sucesso de público o faz, por exemplo, louvar os arremedos de música popular praticados por Osvaldo Golijov.

É óbvio que Ross está longe de banalizações ou simplificações ingênuas. Mas, se erra em Golijov, acerta em cheio com John Adams, ótimo exemplo destas fertilizações à la Björk. Há momentos em que até a mãe da gente duvida do que fazemos, como o próprio Ross divertidamente anota num notável perfil sobre John Cage. Logo depois da estreia de 4’33, a peça silenciosa de Cage, em 1952, "sua mãe perguntou ao compositor Earle Brown: e agora, Brown, você não acha que o John foi longe demais desta vez?"