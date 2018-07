AOL anuncia primeira alta de receita trimestral em 8 anos

A companhia anunciou que sua receita subiu 4 por cento, para quase 600 milhões de dólares no quarto trimestre, superando a projeção de 573,7 milhões dos analistas consultados pela Thomson Reuters I/B/E/S.

A receita publicitária, um importante indicador para a empresa, que quer deixar para trás seu passado como provedor de acesso discado à Internet e enfatizar suas propriedades de mídia, subiu em 13 por cento, para 410,6 milhões de dólares.

A publicidade vendida pela rede terceirizada de parceiros da AOL ajudou a elevar a receita geral. A receita da AOL Networks, um mercado para venda de publicidade em sites de terceiros, subiu em 37 por cento, para 183,5 milhões de dólares.

Nesse trimestre, a AOL introduziu uma nova estrutura de prestação de contas que oferece mais clareza sobre suas unidades de negócios e o lucro que cada qual proporciona.

As ações da AOL subiram em mais de 75 por cento nos últimos 12 meses. A alta surgiu depois que o presidente-executivo Tim Armstrong, ex-executivo de publicidade do Google, rechaçou a interferência da Starboard Value, acionista na companhia, em uma batalha pelo controle do conselho, vendendo 1 bilhão de dólares em patentes à Microsoft e restituindo o dinheiro aos acionistas.

Apesar de a empresa querer que a divisão de publicidade seja o caminho para o futuro crescimento, é a unidade de assinaturas que está dando lucro à companhia.

Excluídos os itens extraordinários, o lucro operacional antes de depreciação e amortização da divisão de assinaturas --unidade que inclui serviços de acesso discado à Web-- foi de 158,7 milhões no trimestre, a maior parte do total.

Em contraste, o lucro operacional anterior à depreciação e amortização da AOL Networks foi de 6,4 milhões de dólares no período.