Aos 30 anos, uma sonha em mudar de vida; aos 52, outra se sente desejada

Uma das garotas com o cachê mais caro na Luz cobra R$ 50 por um programa de meia hora de duração. Filha de japoneses, Sueli é uma das garotas que mais chama atenção por sua beleza. Durante cinco anos, trabalhou como professora da rede pública. "Foi tudo de uma vez: fui abandonada pelo meu marido e perdi meu emprego. Não tive alternativa. As contas no final do mês chegam em casa. Se não fizer nada, quem vai pagar?"

Sueli sonha em mudar de vida, mas dona Violeta, de 52 anos, vai continuar. Mãe de três e avó de seis, começou a se prostituir há 30 anos. "No início, como acontece com todas, fiz por necessidade. Mas hoje sinto até um prazer. É bom saber que sou desejada, mesmo sendo uma mulher acima dos 50."

"Estou com a vida tranquila. Venho aqui duas ou três vezes por semana. Com dinheiro daqui, consigo aumentar minha receita", diz.