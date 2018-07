Aos 30, Cumbica atende 16 vezes mais passageiros Em um chuvoso 20 de janeiro de 1985, um Boeing 747 - jumbo de dois andares - fez o pouso inaugural na pista do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O avião estava lotado de autoridades, abastecidas com champanhe Dom Pérignon, safra 1975, enquanto no interior do aeroporto 20 mil curiosos enchiam as escadas de barro vermelho molhado, pulavam cercas e subiam nos jardins para enxergar melhor a pista. O voo 861 da Varig, vindo de Nova York, inaugurou a operação de Cumbica.