Aos 38 anos, morre o ator Corey Haim O ator norte-americano Corey Haim morreu na madrugada de ontem, aos 38 anos, aparentemente por uma overdose de drogas. As informações foram divulgadas pela polícia de Los Angeles à emissora KTLA. Os médicos confirmaram a morte do ator na cidade de Burbank, na Califórnia, segundo a revista People. Haim se destacou nos anos 80 como protagonista de vários filmes voltados para o público jovem, como Os Garotos Perdidos (1987), e Sem Licença para Dirigir (1988). O ator também ganhou destaque por seus trabalhos com Corey Feldman. A dupla estrelou o reality show The Two Coreys, entre 2007 e 2008, no canal A&E.