Aos 76 anos, nepalês é o mais velho a conquistar o Everest

Um nepalês de 76 anos se tornou a pessoa mais idosa a escalar o monte Everest, o pico mais alto do mundo, informou neste domingo o governo do Nepal. De acordo com o Ministério do Turismo, Min Bahadur Sherchan, que irá completar 77 anos em 20 dias, atingiu o topo do monte na manhã deste domingo. Ele deve retornar ao acampamento na base já na segunda-feira. O recorde quebrado por Sherchan pertencia ao professor japonês Kastsusuke Yanagisawa, de 71 anos, que chegou ao topo da montanha no ano passado. Na última semana mais de 200 pessoas chegaram ao topo do Everest devido ao bom tempo. Entre eles, estava Appa Sherpa, que também quebrou um recorde pessoal ao escalar a montanha pela 18ª vez.