Aos 86 anos, a atriz Cleyde Yáconis batiza o Cosipa Cultura

No dia 14 de novembro a atriz Cleyde Yáconis completa 86 anos com muitas conquistas a celebrar. Na juventude, sonhara ser médica, mas para sobreviver trabalhava como produtora no Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), onde sua irmã, Cacilda Becker, era a estrela. Em 1950, por saber o texto de cabeça, sobe ao palco para substituir a atriz Nydia Licia, subitamente doente, em Anjo de Pedra, de Tennessee Williams. Não saiu mais. No ano seguinte já receberia um prêmio de atriz revelação por Ralé, de Gorki.

Quase 60 anos depois, Cleyde Yáconis tem seu talento mais do que reconhecido e, o melhor, está em plena forma. Hoje à noite, em festa para convidados, recebe merecida homenagem - o Cosipa Cultura será batizado Teatro Cleyde Yáconis. A celebração será aberta com um show de Lucinha Lins e Cláudio Lins, ao piano, interpretando a canção Sonho de Atriz, composta por Cláudio especialmente para Cleyde - e ainda Irene Ravache e Débora Falabella como mestres de cerimônia.

Caso pouco comum na cena teatral, Cleyde Yáconis vem realizando grandes trabalhos após ter completado 80 anos, entre eles uma arrebatadora interpretação da morfinômana Mary Tyrone em Longa Jornada de Um Dia Noite Adentro e uma leve e inteligente criação da protagonista de A Louca de Chaillot. Por isso, para seus admiradores, o melhor começa na sexta, quando essa atriz dá ao seu público uma nova chance para ver, ou rever, O Caminho para Meca, seu mais recente e elogiado trabalho.

Com direção da mineira Yara de Novaes e texto do sul-africano Athol Fugard, a peça é inspirada na vida de uma mulher que tem em comum com Cleyde a determinação e o talento criativo: Helen Elizabeth Martins (1897-1976), dona de casa e escultora de uma obra (pode ser pesquisada e conhecida pela internet) vasta e estranha. Por isso mesmo, na pequena cidade onde vivia, enfrentou a resistência de quem a considerava, no mínimo, uma bruxa. Vale ver a forma como Cleyde Yáconis empresta sua sensibilidade para dar vida à artista. Nesse espetáculo, alguns momentos de expressivos silêncios, sem dúvida, ficarão para sempre na memória do espectador.

Serviço

O Caminho para Meca. 90 min. Teatro Cleyde Yáconis (288 lug.). Av. do Café, 277, 5070-7018. 6.ª, 21h30; sáb., 21 h; dom., 19 h. R$ 10