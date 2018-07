APA Costa dos Corais tem verba para 10 anos A Fundação Toyota, em cooperação com a SOS Mata Atlântica e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), lançou um projeto de gestão da APA Costa dos Corais. localizada entre Alagoas e Pernambuco. A iniciativa inclui o estabelecimento de um fundo para garantir a proteção e gestão das áreas protegidas. Durante os próximos dez anos, a Fundação Toyota fará aportes no fundo. A APA tem 413 mil hectares onde existem 185 espécies registradas de peixes e parte dos recifes de corais distribuídos por 3 mil km da costa do Nordeste do Brasil.