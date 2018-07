Apagão afeta cidades da Venezuela e interrompe transmissão de Maduro

O país, membro da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), tem sofrido com um crescente número de apagões nos últimos anos, o que os críticos atribuem às baixas tarifas elétricas e ao investimento estatal limitado após a nacionalização do setor de energia em 2007.

"Parece que há alguns problemas, nós vamos investigar os problemas que estamos tendo com o serviço de energia em algumas partes do país", disse Maduro no discurso.

A imagem da televisão ficou congelada por vários segundos durante a transmissão da cerimônia de uma premiação jornalística nacional. As palavras "parece que caiu a energia" puderam ser ouvidas ao fundo.

A eletricidade foi cortada em partes da capital, Caracas, de acordo com testemunhas da Reuters, enquanto usuários do Twitter disseram que houve queda de energia em outras regiões do país, incluindo Maracaibo, a segunda maior cidade da Venezuela, e no centro industrial de Valencia.

A mídia local afirmou que o serviço na maioria das linhas de metrô em Caracas foi interrompido com a queda de energia elétrica.

Um representante da companhia estatal de petróleo PDVSA disse que não tinha recebido nenhuma informação de que a indústria petrolífera teria sido afetada.

A Corporação Elétrica Nacional (Corpoelec) e o Ministério da Energia não responderam aos pedidos para comentar o assunto.