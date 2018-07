Apagão atinge Nordeste e parte da região Norte do País nesta sexta-feira

Internautas usaram as redes sociais para relatar problemas em vários bairros das cidades de Salvador, Recife, Fortaleza, Aracaju e João Pessoa.

De acordo com a assessoria do ONS, o problema começou à 0h14 (horário de Brasília) e à 1h20 algumas linhas foram recompostas. A energia elétrica voltou em várias localidades. O órgão ainda não sabe precisar a extensão do problema.

Em seu perfil no do Twitter, a Companhia Energética do Ceará (Coelce) informou que "houve uma ocorrência de grande porte no Sistema Interligado Nacional que afetou o Nordeste".

Às 2h40, a companhia informava aos clientes que ainda não havia previsão de retorno e todos seriam mantidos informados pela rede social, pois a central de relacionamento estava congestionada.

Apesar do ONS não saber dizer se o apagão atingiu outras regiões do País, Tocantins também apresentou problemas. A Companhia de Energia Elétrica do Estado do Tocantins (Celtins) informou que corte de energia ocorreu na cidade de Palmas e no entorno.