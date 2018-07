Apagão atinge parte das zonas oeste e sul de SP Um apagão de proporções ainda não determinadas atinge nesta noite parte da capital paulista. Segundo relatos de usuários paulistanos no Twitter, não há luz em parte das zonas oeste e sul, em bairros como Sumaré, Real Parque, Pinheiros, Vila Madalena, Pompeia, Sumarezinho, Morumbi e Jaguaré. A assessoria da Eletropaulo foi contatada pela reportagem, por volta das 19h30, mas não soube informar as causas do apagão.