Apagão de 14 min atinge Estados de Rondônia e Acre Uma queda de energia atingiu parte dos Estados do Acre e de Rondônia por aproximadamente 14 minutos na tarde de hoje. A Eletrobras no Acre informou que a interrupção foi causada por um incêndio próximo à linhas de transmissão. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), a linha que sai de Jauru, em Mato Grosso, e vai até Vilhena, em Rondônia, ficou desligada entre 13h46 e 14 horas, no horário de Brasília. O restabelecimento do serviço foi feito de forma gradativa.