Apagão deixa 535 mil sem luz na Baixada Santista

Alguns pontos dos municípios de Santos, Guarujá, Cubatão, São Vicente e Praia Grande ficaram sem energia elétrica entre 1h25 e 2h05 e em outros lugares a luz foi interrompida entre 1h45 e às 2h15, segundo os bombeiros, que receberam muitas ligações de pessoas querendo informações a respeito.

Segundo nota da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), a falta de fornecimento ocorreu à 1h40 por conta do desligamento no setor de 88kV de sua subestação Baixada Santista, sendo que à 1h51 estava restabelecida a condição para o atendimento à demanda local.

Análises estão sendo feitas para identificar exatamente a origem do problema à instalação da CTEEP, provocando a interrupção do fornecimento de energia elétrica. Até as 11 horas ainda não havia uma conclusão sobre o que teria provocado o apagão.

Segundo a empresa, como o sistema é interligado e a CTEEP é uma das duas empresas que abastece a distribuidora local, a definição da causa só será conhecida após uma análise que envolva ambas empresas.

Também em nota, a CPFL Piratininga informa que não tem responsabilidade pela interrupção no fornecimento de energia nas regiões da Baixada Santista. A falha ocorreu em sistema externo ao de distribuição da empresa, que provocou interrupção de energia para 535.300 clientes dos municípios de Santos, Praia Grande, São Vicente e Cubatão, que integram a área de concessão da CPFL.