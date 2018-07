Apagão durou cerca de 2 horas, diz Light

O problema ocorreu em 17 subestações, "interrompidas devido ao evento no Sistema Interligado Nacional (SIN)", disse em nota.

Segundo a Light, uma anormalidade registrada às 14h03 no SIN fez com que o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) solicitasse o desligamento das 17 subestações da Light.

As localidades com o fornecimento interrompido foram: região de Bangu, Campo Grande e Guaratiba; Grande Méier; região de Jacarepaguá; região da Pavuna, Inhaúma e Irajá; região da Penha, Cascadura e Madureira.

O problema também ocorreu em algumas regiões de cidades da Baixada Fluminense, tais como Mesquita, Belford Roxo, Queimados e Nova Iguaçu.