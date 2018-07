Apagão foi causado por falha em usina de Goiás

De acordo com informações do Operador Nacional do Sistema (ONS), o blecaute atingiu os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Acre, Mato Grosso e Rondônia. Conforme o ministério, uma hora após a perturbação, mais de 90% da carga já havia sido restabelecida.

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, enviou ontem uma equipe técnica à usina para verificar as causas do incidente e convocou uma reunião extraordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, em Brasília, da qual participaram o secretário-executivo do Ministério, Márcio Zimmermann, o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hubner, o diretor-geral do ONS, Hermes Chipp, e o presidente de Furnas, Flávio Decat. Hoje, o ONS vai coordenar uma reunião para avaliar as causas da falha.