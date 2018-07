Apagão poderá gerar ressarcimento automático no RJ Os constantes apagões no Rio levaram o setor comercial da cidade a solicitar à Light - distribuidora que atende a capital e parte do interior e Baixada Fluminense - a criação de um mecanismo automático de ressarcimento. De acordo com a Fecomércio-RJ, uma pesquisa mostrou que 100 mil, dos cerca de 400 mil estabelecimentos comerciais do Rio tiveram prejuízo com cortes de luz entre novembro e dezembro do ano passado, com perda estimada em R$ 10 mil por loja.