Apagão suspende linha 4 do metrô por quase 1h em SP

As estações Paulista e Faria Lima e a interligação com a Linha 2 - Verde foram fechadas durante o período, e o trem que estava na via foi conduzido por funcionários da ViaQuatro até a Estação Paulista, onde os usuários desembarcaram. As estações foram abertas aos usuários e a circulação dos trens restabelecida às 12h37. A ViaQuatro está apurando as causas da queda de energia que interrompeu o sistema. A Linha 4 ainda opera em fase de testes, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.