Apagões em Manaus devem ser resolvidos até dezembro

Segundo ele, até o dia 25, 425 transformadores serão substituídos por outros novos e de maior potência nos bairros Cidade Nova, zona Norte da capital, e São José, zona Leste.

De acordo com Muniz, os apagões acontecem porque cerca de mil transformadores de energia da capital estão sobrecarregados com o crescimento da cidade e consumo maior de energia elétrica no verão. Segundo ele, dos 10 mil transformadores na capital, 179 já foram substituídos.