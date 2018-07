Apaguem as luzes!

Aqui no Divirta-se, começamos o ano montando um calendário com os eventos mais importantes de cada mês. E o primeiro item é sempre a Mostra Internacional de Cinema, que realiza sua 37ª edição entre hoje (18) e o dia 31/10.

O esquema de maratona você já conhece. São cerca de 350 filmes, em 24 salas e outros espaços, como CEUs, o Vão Livre do Masp e a Matilha Cultural.

É bem possível também que você conheça boa parte da filmografia do principal homenageado, o genial Stanley Kubrick (1928-1999), que ganha uma retrospectiva completa. As sessões de obras como '2001' serão disputadíssimas, sim. Para elas e outras atrações - como os filmes de Eduardo Coutinho e do filipino Lav Diaz -, recomendamos comprar ingressos pela internet, quatro dias antes de cada sessão.

Nós ainda indicamos na programação (a partir da pág. 12) quantas vezes cada filme vai passar até o fim do festival. E, como já vimos nos outros anos, imprevistos não faltam. Tem fita que fica presa na alfândega, tem cópia que chega com defeito ou se perde. Mas você não vai ficar na mão: avisamos das mudanças lá no divirta-se.estadao.com.br. Cola na nossa que você passa de ano.