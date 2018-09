Aparecida deve receber 200 mil para festa da Padroeira

Outra novidade é o Jardim Norte, um espaço com 3.825 metros quadrados que abriga canteiros e árvores - como os ipês branco e amarelo -, além de duas fontes de água e bancos para o descanso dos romeiros, com vista privilegiada para a Basílica. "A grande preocupação é criar espaços que proporcionem o convívio agradável", explicou o prefeito do Santuário, padre Rodrigo Arnuso.

Outra inovação, em vigor desde o dia 4, é o envio de agradecimentos e pedidos de orações por meio de SMS (serviço de mensagens via celular), ao custo de R$ 0,31 mais impostos. Para o serviço de vela virtual, envie um SMS com a palavra VELA para o número 50065. Para deixar um testemunho da sala das promessas, envie um SMS para o mesmo número iniciando com a palavra SNA.

O santuário também lançou uma campanha para que os fiéis coloquem bandeiras brancas ou azuis em suas janelas para manifestar a fé em Nossa Senhora. O padre Cláudio Alves de Macedo, administrador do Santuário, diz que caso o fiel não tenha bandeiras nas cores sugeridas, coloque uma bandeira do Brasil. Os principais eventos da festa serão transmitidos por meio de um pool de emissoras católicas, formado pelas tevês Aparecida, Canção Nova e Rede Vida e pela Rede Católica de Rádio e Rádio Aparecida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.